جامعة الإسماعيلية الجديدة تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف

بطل العالم في سباحة
بطل العالم في سباحة الزعانف، فيتو
تقدم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بخالص التهنئة للطالب أحمد محمد عوض بالمستوى الأول بكلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بعد إحرازه إنجازًا عالميًا بارزًا في كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف CMAS 2025 التي أقيمت في أبوظبي. 

نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3  برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

رئيس جامعة القناة يتفقد امتحانات الميدترم بكلية الحاسبات والمعلومات

البطل الأول عالميا 

 تُوج البطل بالمركز الأول عالميًا في سباق 200 متر سطح لفئة رجال 18 سنة فأكثر بزمن 1:24.10، كما حقق المركز الثالث عالميًا في سباق 100 متر، ليؤكد تفوقه الدولي وأداؤه المذهل في واحدة من أقوى البطولات العالمية. 

 

جانب من التتويج، فيتو
جانب من التتويج، فيتو

تهنئة من الدكتور عادل حسن 

 

كما أعرب الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس موهبة الطالب ومستواه المتقدم، مؤكدًا أن الجامعة تدعم دائمًا طلابها المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والرياضية. 

الطالب أحمد محمد عوض بطل العالم في سباحة الزعانف، فيتو
الطالب أحمد محمد عوض بطل العالم في سباحة الزعانف، فيتو

وتقدمت كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقيادة الدكتورة داليا فياض عميد الكلية، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرهان نبيه منسق برنامج كلية طب الأسنان، بخالص التهنئة للطالب أحمد محمد عوض، مشيدين بالأداء الاستثنائي الذي قدّمه خلال البطولة العالمية.

 

وجاء فوز الطالب بعد سباق قوي ومثير أظهر خلاله مهارة فائقة وقدرة عالية على التحكم والسرعة، وسط منافسة شرسة من أندية دولية مرموقة، ليحافظ على الصدارة ويحقق إنجازًا جديدًا للجامعة ولمصر.

 

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا مهمًا لمواصلة دعم ورعاية المواهب الرياضية، وتعزيز مشاركة الطلاب في البطولات الدولية لرفع اسم جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عاليًا في مختلف المحافل. 

 

