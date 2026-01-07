الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من بلدتين بالضفة الغربية

18 حجم الخط

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة فلسطينيين من بلدتي كفر الديك وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جاسر الديك ونجله عبد جاسر الديك من بلدة كفر الديك، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا المواطن عماد عساف من بلدة بديا، بعد اقتحام البلدة والعبث بمحتويات منزله.

أعمال استفزازية

وفي ذات السياق، اعتدى مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، على أرض زراعية في بلدة رابا جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن مستوطنين دخلوا مزرعة المواطن فضل نواجعة، وقاموا بأعمال استفزازية بداخلها.

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات فى نابلس بالضفة الغربية

وعلى الجانب الأخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الثلاثاء، عدة قرى وبلدات فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأشارت مصادر أمنية ومحلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل هناك وقامت بتفتيشيها.

قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

قوات الاحتلال انتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين، وحي "كفر سابا" واعتقلت الشاب وليد سويلم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

