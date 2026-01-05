الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

جيش الاحتلال: سلاح الجو ينفذ موجة غارات ثانية على مواقع في لبنان

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ موجة غارات ثانية على مواقع بلبنان
إسرائيل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ موجة غارات جوية ثانية على الأراضي اللبنانية، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لـ حزب الله وحركة حماس، في تصعيد عسكري جديد ينذر باتساع دائرة المواجهة على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

 

جيش الاحتلال: الغارات على جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية ومواقع عسكرية

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الغارات استهدفت بنى تحتية ومواقع عسكرية يُشتبه في استخدامها لأغراض قتالية، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ضمن ما وصفته بـ"الرد الوقائي" على تهديدات متزايدة من الجبهة اللبنانية. وأضافت أن سلاح الجو استخدم طائرات مقاتلة متقدمة لضرب الأهداف بدقة عالية، دون الكشف عن حجم الخسائر أو طبيعتها حتى الآن.

تصعيد عسكري إسرائيل ضد لبنان

تأتي هذه الموجة الثانية من الغارات بعد ساعات من تنفيذ ضربات أولى، ما يعكس تصعيدًا متدرجًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع داخل جنوب لبنان

ويرى مراقبون أن توقيت الضربات يعكس قلقًا إسرائيليًا من توسع دائرة الاشتباكات، خاصة في ظل تبادل القصف المحدود الذي تشهده المناطق الحدودية منذ فترة.

حزب الله وحماس في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

وأشارت الإذاعة العسكرية إلى أن بعض الأهداف التي تم قصفها تعود لحزب الله، إضافة إلى مواقع قالت إنها مرتبطة بحركة حماس داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة أن وجود هذه الفصائل يشكل "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي". في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو حماس بشأن الغارات أو طبيعة المواقع المستهدفة.

