الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت برام الله ويطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، حرم جامعة بيرزيت التى تقع فى بلدة بيرزيت، بالقرب من مدينة رام الله.

 8 آلاف طالب كانوا متواجدين داخل الجامعة خلال الاقتحام

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 8 آلاف طالب كانوا متواجدين داخل الجامعة خلال الاقتحام، مؤكدة أن قوات الاحتلال حطمت البوابة الرئيسية للجامعة واقتحمت عدة مبان وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية.

اقتحامات إسرائيلية متزامنة في القدس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات العيسوية شمال شرق القدس، وسلوان جنوب المسجد الأقصى، وكفر عقب شمال القدس.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أمس الإثنين، بلدة بيتونيا في قضاء رام الله وسط الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل نحو 50 فلسطينيًّا من الضفة الغربية

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال حملات دهم نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح النادي أن الاعتقالات جرت خلال الساعات الماضية، وترافقت مع مداهمات للمنازل وتفتيشها، مشيرًا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز للتحقيق.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية، الأسبوع الماضي، بأن المجلس الأعلى للتخطيط صدق على بناء 126 وحدة استيطانية  في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيرزيت مدينة رام الله القدس الضفة الغربية رام الله

