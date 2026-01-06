جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في غزة

18 حجم الخط

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة جندي من الكتيبة 13، لواء جولاني بجروح خطرة في حادث ميداني جنوب قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن الجندي الذي أصيب أمس الإثنين نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد تم إخطار عائلته بالحادث.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، فلسطينيًا جنوب شرق قطاع غزة، مع تواصل عمليات قصف وإطلاق نار في المناطق الشرقية من القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد قتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي في المناطق الشرقية من بلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما أطلقت آليات إسرائيلية النار تجاه فلسطينيين حاولوا إقامة خيام قرب أماكن سكناهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد أكثر من 420 شخصًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير حول حصيلة ضحايا الحرب على قطاع غزة، إن 425 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء سريان الاتفاق، كما أصيب نحو 1200 فلسطيني، في حين تم انتشال جثامين 684 فلسطينيًا من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إنه وثق نحو ألف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت عمليات قصف وإطلاق نار، وعمليات نسف، ومنع إدخال لمستلزمات أساسية إنسانية بموجب الاتفاق.

