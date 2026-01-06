الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات فى نابلس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى،
قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيتو
18 حجم الخط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

  الاحتلال يقتحم بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس

وأشارت مصادر أمنية ومحلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل هناك وقامت بتفتيشيها.

قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

قوات الاحتلال انتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين، وحي "كفر سابا" واعتقلت الشاب وليد سويلم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

 جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد أكد سابقا خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ما يجري على الأرض يثبت استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا المدنيين بشكل يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي صوفين مجلس الأمن الدولي نابلس

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية

كاتب إسرائيلي: نتنياهو وراء المذابح التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية

خبير قانون دولي يكشف خطة إسرائيل لابتلاع الضفة الغربية بعد إخضاع غزة

خبير: الاحتلال يسعى للسيطرة على الضفة الغربية وضم ما تبقى من الأراضي غير المستوطنة

قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية