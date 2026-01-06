قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات فى نابلس بالضفة الغربية

18 حجم الخط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

الاحتلال يقتحم بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس

وأشارت مصادر أمنية ومحلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل هناك وقامت بتفتيشيها.

قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرًا قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

قوات الاحتلال انتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين، وحي "كفر سابا" واعتقلت الشاب وليد سويلم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد أكد سابقا خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ما يجري على الأرض يثبت استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا المدنيين بشكل يومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.