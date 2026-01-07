تراجع كبير في أسعار الذهب والفضة بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

18 حجم الخط

تراجعت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء، متأثرة بموجة بيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة، في حين ضغط صعود الدولار على معنويات المستثمرين في سوق المعادن الثمينة.

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.07% إلى 4448.19 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.85% إلى 4459.40 دولارا.

واستقر الدولار ضمن نطاق تداولات ضيق قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، وهو ما زاد من تكلفة الأصول المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وقال ستيفن ميران، عضو الفيدرالي الأمريكي، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، أمس الثلاثاء: إن خفض معدلات الفائدة الأمريكية بشكل حاد يعد ضروريا خلال العام الجاري للحفاظ على استمرار نمو الاقتصاد.

ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يُقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، في وقت يترقبون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس أن كراكاس وواشنطن توصلتا إلى اتفاق لتصدير ما يصل إلى ملياري دولار من النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تحويل الإمدادات بعيدًا عن الصين، وذلك عقب ما وصفه مسؤولون فنزويليون بخطف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض معدلات الفائدة، وكذلك في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 80.34 دولارا للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولارا في 29 ديسمبر.

كما نزل سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2373.0 دولارًا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارا يوم الاثنين الماضي، علمًا بأنه كان قد ارتفع بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وتراجع سعر البلاديوم 2.5% إلى 1777.22 دولارًا للأونصة.

