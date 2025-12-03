الأربعاء 03 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب
استعاد الذهب بعضا من زخمه اليوم الأربعاء، إذ تمسك المستثمرون بتوقعات خفض معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي، في وقت تترقب فيه الأسواق سلسلة من البيانات الأمريكية هذا الأسبوع لتحديد مسار السياسة النقدية، بينما قفزت الفضة إلى مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4212.50 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجع بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4250.80 دولارًا للأونصة، بحسب شبكة  CNBC عربية.

قال برايان لان، المدير العام لشركة «جولد سيلفر سنترال»، إن عمليات جني الأرباح التي شهدها الذهب أخيرًا، إلى جانب التحوّل نحو العملات المشفرة أو الأسهم، تعد أمرا طبيعيا، ومن المتوقع أن نشهد عودة قوية، خصوصًا مع ارتفاع احتمالات خفض معدلات الفائدة مع اقتراب نهاية العام.

وبحسب أداة «فيدواتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تسعر العقود الآجلة لمعدلات الفائدة في أمريكا حاليا احتمالا يبلغ 89% لخفض الفائدة الأسبوع المقبل، ارتفاعا من 85% قبل أسبوع.

توقعات خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة

وعزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي أظهرت تباطؤًا طفيفًا في النمو، توقعات خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه في 9–10 ديسمبر، فيما تتوقع كبرى بيوت السمسرة أيضًا بدء دورة تيسير نقدي.

يركز المستثمرون أيضًا على مجموعة من البيانات الرئيسية المرتقبة هذا الأسبوع، من بينها تقرير وظائف القطاع الخاص «إيه دي بي» لشهر نوفمبر تشرين الثاني الذي سيصدر اليوم الأربعاء، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر– وهو المؤشر المفضل للفدرالي لقياس التضخم– والمقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنه يعتزم الإعلان عن اختياره لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطلع العام المقبل.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 53 طنا من الذهب في أكتوبر، بزيادة 36% على أساس شهري، في أكبر صافي طلب شهري منذ بداية عام 2025.

وسجّل المعدن الأبيض ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 58.73 دولارًا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 58.94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

تراجع سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى

توقعات بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية

وقال كونال شاه، رئيس البحوث في «نيرمال بانغ كوموديتيز» في مومباي، إن الفضة ترتفع نتيجة نقص المعروض الفعلي، إذ نشهد تراجعًا في المخزونات لدى بورصة كومكس وفي الصين. لذلك نعتقد أن أساسيات الفضة تبدو قوية للغاية.

الذهب خفض معدلات الفائدة الفيدرالي مسار السياسة النقدية الفضة مجلس الذهب العالمي

