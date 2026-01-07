الأربعاء 07 يناير 2026
تعرف على لائحة السوبر الإسباني حال التعادل في الوقت الأصلي

السوبر الإسباني
السوبر الإسباني
السوبر الإسباني، تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني،  في المملكة العربية السعودية، والتي تلعب على مدار يومين، حيث تقام مواجهة اليوم وأخرى الخميس.

ويلتقي برشلونة نظيره أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء، فيما يشهد نصف النهائي الآخر ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدا الخميس.

ووفقا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لن تشهد مباريات السوبر الإسباني حتى النهائي، وقتا إضافيا.

وحال انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل، سيحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء لأشواط إضافية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن هذا القرار في أكتوبر 2024، ولكن لم يُطبّق في أي من المباريات لعدم الحاجة إليه، بعدما حُسمت جميع المباريات في الوقت الأصلي.

وسبق وتم اللجوء للأشواط الإضافية في مباراتي ريال مدريد وفالنسيا، وريال بيتيس وبرشلونة في نسخة البطولة عام 2023، وكذلك في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نسخة 2024.

بيان الاتحاد الإسباني 

وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه الذي نشره الموسم الماضي: "بهذا التعديل، يستجيب الاتحاد الإسباني لكرة القدم لطلبات الأندية المشاركة في هذه البطولات ويحاول تخفيف دقائق المنافسة للاعبين، كما فعل في مسابقات أخرى مثل كأس الملك أو كأس الاتحاد، وتماشيًا مع ما يتم تنفيذه في مسابقات مماثلة أخرى على المستويين الأوروبي والعالمي".

ويشارك في كأس السوبر الإسباني 4 فرق، هي بطل ووصيف الدوري الإسباني، وكذلك بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا.

وكان بطل ووصيف الدوري الإسباني، الموسم الماضي، هما برشلونة وريال مدريد، وينطبق الأمر نفسه على كأس ملك إسبانيا، وهو ما استدعى تطبيق اللوائح في تلك الحالة.

وبناءً على ذلك، ستتم مشاركة صاحبي المركز الثالث والرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي، في بطولة السوبر، ولذلك سيشارك كل من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في السوبر.

 

ويواجه برشلونة نظيره أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر، على أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر، ويلتقي الفائز من المباراتين في المباراة النهائية.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

وجاءت مواعيد مباريات السوبر الإسباني كالتالي 

نصف نهائي السوبر الإسباني


الأربعاء 7 يناير 2026: برشلونة وأتلتيك بلباو، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

الخميس 8 يناير 2026: أتلتيكو مدريد وريال مدريد، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

نهائي كأس السوبر الإسباني

ويقام نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد 11 يناير 2026 بين الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضد الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.



