المغرب يسابق الزمن لتأهيل سفيان أمرابط لموقعة الكاميرون بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

يسابق الطاقمان الطبي والتقني للمنتخب المغربي الزمن من أجل تأهيل "دينامو" خط الوسط، سفيان أمرابط، للحاق بمواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستجمع "أسود الأطلس" بمنتخب الكاميرون يوم غد الجمعة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

​برنامج تأهيلي مكثف

​ويخضع لاعب ريال بيتيس الإسباني لبرنامج تدريبي وعلاجي خاص تحت إشراف مباشر من طبيب المنتخب، وذلك بعد غيابه عن الحصص التدريبية الجماعية الأخيرة كإجراء احترازي.

ويهدف هذا البرنامج إلى:

تخفيف التورم: التعامل مع تيبس الكاحل الذي عانى منه اللاعب مؤخرًا.

​الاختبارات البدنية: إجراء فحوصات دقيقة لمدى قدرته على الالتحام البدني القوي المعروف به.

​أهمية "أمرابط" في حسابات وليد الركراكي

​تعتبر عودة أمرابط حيوية جدًا في نهج المدرب وليد الركراكي، خاصة أمام منتخب يتسم بالقوة البدنية مثل الكاميرون. ويعد سفيان صمام الأمان الذي يمنح التوازن لخط الوسط ويوفر التغطية الدفاعية اللازمة لظهيري الجنب.

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

ويلتقي منتخب المغرب أمام الكاميرون، غدا الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، 8 مساءً بتوقيت المغرب.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع الفوز على جنوب أفريقيا، بنتيجة 2-1، في رابع مواجهات دور الـ 16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.