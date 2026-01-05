هانز فليك يعلن قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

18 حجم الخط

السوبر الإسباني، أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المقرر مشاركته في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

وضمت قائمة برشلونة كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - خوان جارسيا - تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيرنال، درو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني باردجي.

مواعيد كأس السوبر الإسباني

وتقام مباريات السوبر الإسباني في المواعيد التالية:

برشلونة × أتلتيك بلباو - الأربعاء 7 يناير الجاري

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد - الخميس 8 يناير

المباراة النهائية - الأحد 11 يناير

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني

وواصل فريق برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 18 من الليجا.

ويحتل فياريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

فيما يتذيل ريال أوفييدو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة عقب ختام الجولة الـ 18.

ترتيب الدوري الإسباني

1ـ برشلونة 49 نقطة

2ـ ريال مدريد 45 نقطة

3ـ فياريال 38 نقطة

4ـ أتلتيكو مدريد 38 نقطة

5ـ إسبانيول 33 نقطة

6ـ ريال بيتيس 28 نقطة

7ـ سيلتا فيجو 26 نقطة

8ـ أتلتيك بيلباو 24 نقطة

9ـ إلتشي 22 نقطة

10ـ خيتافي 21 نقطة

11ـ إشبيلية 20 نقطة

12ـ أوساسونا 19 نقطة

13ـ ديبورتيفو ألافيس 19 نقطة

14ـ رايو فاليكانو 19 نقطة

15ـ ريال سوسييداد 18 نقطة

16ـ مايوركا 18 نقطة

17ـ جيرونا 18 نقطة

18ـ فالنسيا 16 نقطة

19ـ ليفانتي 13 نقطة

20ـ ريال أوفييدو 12 نقطة

