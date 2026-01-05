الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هانز فليك يعلن قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو
18 حجم الخط

السوبر الإسباني، أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه المقرر  مشاركته في كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

قائمة برشلونة للسوبر الإسباني

وضمت قائمة برشلونة كل من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - خوان جارسيا - تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيرنال، درو، تومي.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني باردجي.

مواعيد كأس السوبر الإسباني

وتقام مباريات السوبر الإسباني في المواعيد التالية:

برشلونة × أتلتيك بلباو - الأربعاء 7 يناير الجاري

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد - الخميس 8 يناير

المباراة النهائية - الأحد 11 يناير

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني

وواصل فريق برشلونة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة بعد انتهاء مواجهات الجولة الـ 18 من الليجا.

ويحتل فياريال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد.

فيما يتذيل ريال أوفييدو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة عقب ختام الجولة الـ 18.

ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة 49 نقطة 
ريال مدريد 45 نقطة
3ـ فياريال 38 نقطة
أتلتيكو مدريد 38 نقطة
5ـ إسبانيول 33 نقطة
6ـ ريال بيتيس 28 نقطة
7ـ سيلتا فيجو 26 نقطة
8ـ أتلتيك بيلباو 24 نقطة
9ـ إلتشي 22 نقطة
10ـ خيتافي 21 نقطة
11ـ إشبيلية 20 نقطة
12ـ أوساسونا 19 نقطة
13ـ ديبورتيفو ألافيس 19 نقطة
14ـ رايو فاليكانو 19 نقطة
15ـ ريال سوسييداد 18 نقطة
16ـ مايوركا 18 نقطة
17ـ جيرونا 18 نقطة
18ـ فالنسيا 16 نقطة
19ـ ليفانتي 13 نقطة
20ـ ريال أوفييدو 12 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة كأس السوبر الإسباني السوبر الإسباني تير شتيجن تشيزني

مواد متعلقة

علاء عبده: مونديال الناشئين سبب وصول عرض برشلونة لضم جوهرة الأهلي

ريال مدريد يطارد برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 18

موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

مدرب برشلونة: لا نستحق هذا الفوز أمام إسبانيول وهناك أمور عديدة بحاجة للتغيير

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية