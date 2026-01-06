ملوث بمادة سامة، القومية لسلامة الغذاء: حليب "سما" الأوروبي غير مسجل في مصر

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة القومة لسلامة الغذاء بيانا حول ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن إعلان شركة نستلة سحب كميات محددة من أحد أنواع حليب الأطفال (سما) في عدد من الدول الأوروبية، لاحتمال تلوثه بمادة سامة

وأكدت الهيئة بأن المنتج المشار إليه غير مسجل بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء – جمهورية مصر العربية، ولم يتم منحه أي تراخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متداول بالأسواق المصرية.

وقالت الهيئة إن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وبخاصة المنتجات الموجهة للأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.

كما تشدد الهيئة على استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.

وتهيب الهيئة بالسادة المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وتجدد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بمبادئ الشفافية، وحماية المستهلك، وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل الأسواق المصرية.

