أخبار مصر

هل تتقدم الحكومة باستقالتها؟ وزير الشئون النيابية يجيب (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم تشكيلها فى 2018، ولم تتقدم باستقالتها منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم بإستقالتها إلى مجلس النواب فى الفصل التشريعي الثاني والذى كان يترأسه الدكتور حنفي جبالي.


وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " مسألة إجراء تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل فى إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورةي ويقدرها ويقوم بإجرائها وفقا لتقدجيراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليا وخارجيا".

 


وأضاف: " التغيير الوزاري لا يرتبط بنصوص دستورية أو أعراف أنما هو مرتبط بالسلطة التقديرية للرئيس".
 

ويترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية.

ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب


وفي شأن تشكيل الحكومة الجديدة، نصت المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

