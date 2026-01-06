بالورد والأعلام، أقباط مصر يستقبلون السيسي بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة

18 حجم الخط

مر الرئيس السيسي إلى داخل كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة وسط تصفيق الحضور الذين قدموا له باقات الورود وسط عبارات الترحيب بالرئيس فيما حمل العديد من الحضور أعلام مصر بينما صافح الرئيس عدد من المواطنين أثناء دخوله للمشاركة في الاحتفالات والتقط مع العديد من المشاركين في الصلاة الصور التذكارية لتخليد هذه الذكرى المفرحة للجميع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.



