يوفنتوس يتعادل مع ليتشي 1/1 في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تعادل فريق يوفنتوس ضد ليتشي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب يوفنتوس أرينا في تورينو، ضمن لقاءات الجولة 18 من الكالتشيو.

سجل لاميك باندا هدف ليتشي في الدقيقة 45+2، بينما تعادل وستون ماكيني لفريق يوفنتوس في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة، يرفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما رفع ليتشي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل يوفنتوس ضد ليتشي

وضم تشكيل يوفنتوس بقيادة مدربه لوتشيانو سباليتي:

حراسة المرمى: دي جريجوري.

خط الدفاع: كالولو، بريمير، كيلي.

خط الوسط: وستون ماكيني، لوكاتيلي، كامبياسو، تورام.

خط الهجوم: كونسيساو، كينان يلديز، دافيد.

فوز ميلان على كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على مضيفه كالياري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كالياري، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف فوز ميلان سجله رافائيل لياو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

دخل فريق ميلان مباراته أمام كالياري بتشكيل مكون من:

وضم تشكيل ميلان كالتالي: ماينان - توموري - دي وينتر - بارتيساجي - ساليميكرز - فوفانا - مودريتش - رابيو - إستوبينيان - لوفتوس تشيك - لياو.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 38 ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 36 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

ميلان بدون خسارة في 15 مباراة

دخل ميلان مباراة كالياري، متسلحًا بسلسلة مباريات دون هزيمة من 15 مباراة في الدوري الإيطالي، حيث فاز في 10 وتعادل في 5 مباريات، وهي أفضل سلسلة للروسونيري منذ موسم 2021-2022.

ونجح ميلان في تعويض خسارته أمام نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، بالانتصار على فيرونا بثلاثية في بطولة الدوري قربته من الصدارة بفارق نقطة عن جاره إنتر ميلان المتصدر.

