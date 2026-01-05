حبس موظف لاتهامه بإصابة نجلته بكسر في الجمجمة بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة، بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إحداث إصابة ابنته بكسر في الجمجمة وارتجاج بالمخ، أثناء تعديه عليها بالضرب أثناء تأديبها، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة قد تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بإصابة طفلة بعد تعدي والدها عليها بدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد أشرف رئيس مباحث أكتوبر ثالث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وطالبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

