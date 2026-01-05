القبض على "أنبوبة" بلطجي بولاق الدكرور في حملة أمنية بالجيزة

18 حجم الخط

نجحت قوات أمن الجيزة، فى القبض على عاطل وشهرته "أنبوبة" لاتهامه بالتشاجر مع المواطنين وافتعال المشاكل وفرض السيطرة، خلال حملة أمنية توجهت للقبض عليه بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تلقوا معلومات تفيد قيام عاطل وشهرته " أنبوبة" بفرض السيطرة على المواطنين، وتهديدهم بالسلاح الأبيض ببولاق الدكرور.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يهدد أسرة بسبب ركنة سيارة بعين شمس

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

كانت رصدت أجهزة الأمن منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله أفاد بتضرره من (أحد الأشخاص) لوجود خلافات حول الجيرة لركنه السيارة خاصته والوقوف المتكرر أسفل العقار سكنه.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

