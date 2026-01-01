وزارة الحج السعودية تصدر بيانًا بشأن ضوابط التصوير داخل المسجد الحرام

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانًا عاجلًا بشأن ضوابط التصوير داخل المسجد الحرام.

احترام قدسية الحرم المكي

وأوضح البيان: إنه في إطار جهودها التوعوية لضمان احترام قدسية الحرم المكي، دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بآداب التصوير داخل المسجد الحرام، بما يعكس روح الانضباط والاحترام لهذا المكان المقدس.

عدم تصوير الآخرين دون إذن

وشددت الوزارة في توجيهاتها على عدم تصوير الآخرين دون إذن منهم، وتجنب الوقوف وعرقلة السير أثناء التقاط الصور، بالإضافة إلى ضرورة عدم الانشغال بالتصوير على حساب أداء العبادة.

ضرورة احترام ومراعاة خصوصية الآخرين

وشددت الوزارة على ضرورة احترام ومراعاة خصوصية الآخرين.

ضوابط ملابس المرأة لأداء العمرة

يذكر أنه في وقت سابق، كانت وزارة الحج قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» ضوابط ملابس المرأة لأداء العمرة التي يجب الالتزام بها.

ملابس المرأة التي تكون مخصصة للعمرة من الضروري أن تكون فضفاضة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية: ملابس المرأة التي تكون مخصصة للعمرة من الضروري أن تكون فضفاضة ليس بها زينة وساترة للبدن، والمرأة لها أن تحرم بما تشاء من الثياب ولكن بشرط أن تنطبق عليها هذه الضوابط.

تعليمات الحج والعمرة

وعلى الجانب الأخر أعلنت وزارة السياحة والآثار فى وقت سابق عن إجراءات وشروط جديدة يجب توافرها في المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأكدت غرفة شركات السياحة والآثار أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة والآثار بشأن ما ورد إليها من خطاب قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان والذي يفيد بأن شهادات التطعيم ضد الالتهاب السحائي الصادرة للحج والعمرة من وزارة الصحة والسكان المصرية وفقا لمتطلبات السفر الدولي والموثقة بخاتم شعار الجمهورية سارية ومعتمدة رسميا من وزارة الصحة والسكان لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار، بما في ذلك شهادات الحج والعمرة السابق إصدارها وما زالت ضمن فترة صلاحيتها.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

قرارات الحصول على شهادة تطعيم الالتهاب السحائي

وشددت الغرفة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة والحج العام 1447هـ بعدم إلزام الحجاج والمعتمرين المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة بإعادة التطعيم واستخراج شهادات جديدة دون مبرر صحي بما يترتب عليه تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.أفضل باقات العطلات.

