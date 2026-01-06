العليا للحج تكشف عن شرط إجباري لإصدار تأشيرات الحج السياحي

18 حجم الخط

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لن يتم استكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي هذا العام إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج والصادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

شروط إصدار تأشيرات حجاج قرعة الحج السياحي

وأضافت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول حجاجها على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر، على أن يتم اعتماد الشهادة عبر منصة «نسك مسار» السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج، مع التأكيد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته أرض الوطن، حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها بمنافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية، سواء الجوية أو البرية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار لكافة الإجراءات الخاصة بموسم الحج السياحي ومنها إجراءات إصدار التأشيرة لحجاج شركات السياحة لموسم هذا العام.

حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بحصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية والتي تعد من الاشتراطات الأساسية للسماح بأداء فريضة الحج، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي لهذا العام والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وكذلك في ضوء الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن، وفي إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها، وبما يضمن التزام الحجاج بإجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرارهم بالقدرة الصحية على أداء مناسك الحج وهو ما يسهم في أدائها في أجواء آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.