هل يتعرض حسام حسن لعقوبات من الكاف بعد احتفاله بالفوز أمام بنين؟

أثار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موجة واسعة من الجدل عقب تأهل "الفراعنة" إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز الصعب على منتخب بنين (3-1) في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

​تفاصيل الواقعة

​تداولت تقارير إعلامية ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات لحسام حسن وهو يتوجه بإشارات وصفت بـ "المستفزة" نحو مدرجات ملعب "أدرار" في مدينة أغادير، والتي كانت تضم مشجعين مغاربة ساندوا منتخب بنين خلال اللقاء.

​وأشارت المصادر إلى أن هذه التصرفات جاءت كرد فعل على غياب الدعم الجماهيري المغربي للمنتخب المصري في المباريات الأخيرة، خاصة بعد تصريحات سابقة منسوبة لـ "العميد" حول "كواليس" البطولة، مما خلق حالة من الشد والجذب بينه وبين الجماهير المحلية.

​شبح العقوبة من "كاف"

​تحدثت تقارير عن إمكانية فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تحقيقًا انضباطيًا في الواقعة إذا ما وردت في تقرير مراقب المباراة. وتنص لوائح الانضباط في "كاف" على عقوبات صارمة في حالات "استفزاز الجماهير"، قد تصل إلى:

​الإيقاف: لمدة قد تصل إلى 3 مباريات.

​الغرامة المالية: بحد أدنى 10 آلاف دولار.

​رد حسام حسن: "الفيديو فُهم بالخطأ"

​في المقابل، سارع حسام حسن لتوضيح موقفه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، مؤكدًا احترامه الكامل للشعب المغربي والجماهير في أغادير. وصرح قائلًا: "الفيديو المنتشر جرى فهمه بالخطأ، لقد كانت احتفالات عفوية بالفوز الصعب، والجماهير المغربية كانت ولا تزال مساندة لنا، فكيف لي أن أهاجمهم؟".

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الأفريقي يؤكد أو ينفي اتخاذ إجراءات قانونية. ويبقى مصير حسام حسن معلقًا بتقرير لجنة الانضباط، في وقت يستعد فيه المنتخب المصري لمواجهة حاسمة في دور الثمانية.

