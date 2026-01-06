من اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في كأس أمم أفريقيا الحالية؟

18 حجم الخط

يواصل أديمولا لوكمان، نجم منتخب نيجيريا، تألقه اللافت في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي، بعدما قاد النسور الخضر لاكتساح موزمبيق في دور ثمن النهائي برباعية نظيفة.

لوكمان يساهم في 3 أهداف أمام موزمبيق

وساهم لوكمان في ثلاثة أهداف من أصل أربعة سجلها منتخب نيجيريا أمام موزمبيق، بعدما سجل هدفا واحدا وصنع هدفين، ليكون العنصر الأبرز في اللقاء.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحقق فيها لوكمان ثلاث مساهمات تهديفية في مباراة واحدة بالبطولة، إذ سبق له أن فعل الأمر ذاته خلال دور المجموعات أمام تونس، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين.

أرقام أديمولا لوكمان في أمم أفريقيا 2025

وكان لوكمان افتتح مشواره في البطولة بتسجيل هدف أمام تنزانيا في الجولة الأولى، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية في البطولة إلى سبع مساهمات، بواقع ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة.

لوكمان يتفوق على أبرز نجوم كأس أمم أفريقيا

ويتصدر لوكمان ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في كأس أمم أفريقيا 2025، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف إبراهيم دياز، الذي سجل أربعة أهداف في أربع مباريات.

ويتفوق لوكمان في عدد المساهمات التهديفية على العديد من الأسماء البارزة في البطولة، إذ يأتي أقرب منافسيه مواطنه فيكتور أوسيمين برصيد أربع مساهمات، إلى جانب إبراهيم دياز وساديو ماني وفوستر مهاجم جنوب أفريقيا، ولكل منهم أربع مساهمات.

ويأتي خلفهم الثنائي رياض محرز ومحمد صلاح برصيد ثلاث مساهمات لكل منهما، مع الإشارة إلى أن محرز خاض مباريات أقل، في انتظار مشاركته في مواجهة ثمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.



