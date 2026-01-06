كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم 1-0 على سيراميكا في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، تقدم فريق إنبي على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

مباراة إنبي وسيراميكا

وتقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة 2 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحا رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، إلا أن الحظ ابتسم سريعا لإنبي، ونجح في خطف هدف مباغت في الدقيقة 2 من عمر اللقاء عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء .

بعد هدف إنبي حاول سيراميكا العودة في اللقاء وكثف من ضغطه الهجومي من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن إنبي تصدى بقوة لهجمات سيراميكا، بفضل التنظيم الدفاعي المحكم، وعاد ليبادل سيراميكا الهجمات، وأصبحت المباراة أكثر إثارة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، فسيراميكا يسعى لهدف التعادل وإنبي يسعى لتعزيز التقدم بهدف ثاني

تشكيل إنبي أمام سيراميكا

وأعلن حمزة الجمل، المدير الفني لنادي إنبي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بكأس عاصمة مصر.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مصطفى شكشك - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - علي محمود - محمد حتحوت.

خط الهجوم: حامد عبدالله - أقطاي عبدالله.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

رضا السيد - حازم تمساح - مروان داوود - أحمد زكي - أحمد حواش - علي إيهاب - أحمد إسماعيل - محمد جولدي - محمد شرقية.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل سيراميكا أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، في كأس عاصمة مصر وجاء كالتالي:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار.

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمد عادل - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا

كان كريم نيدفيد غادر تشكيلة سيراميكا قبل إنطلاق المباراة للإصابة وشارك محمد عادل بديلا له

حكام مباراة إنبى وسيراميكا بكأس عاصمة مصر

ويدير مباراة إنبي و سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر تحكيميًِا صبحي العمراوي حكم ساحة، ويعاونه عمر فتحي مساعدًا أول، محمد القاضي مساعدًا ثانيًا، محمد عبدالعليم حكمًا رابعًا، أحمد جابر حكم فيديو، عمرو السيد حكم مساعد فيديو.

