مصر تشارك بعرض تقديمي للسياحة الرياضية في الملتقى العربي بالمغرب

شاركت مصر ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بعرض تقديمي موسع حول السياحة الرياضية المصرية، وذلك ضمن فعاليات أعمال الملتقى العربي الثالث للتنمية السياحية، الذي عُقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية.

جاءت المشاركة المصرية تحت عنوان «دور السياحة الرياضية في تعزيز التنمية الاقتصادية»، في الملتقى الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف الدول العربية، وبالتزامن مع تنظيم معرض طنجة إكسبو 2025 المصاحب للملتقى.

وافتتح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مؤكدًا في كلمته أهمية السياحة الرياضية كرافد اقتصادي واعد يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الجاذبية السياحية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، فضلًا عن دورها في دعم فرص العمل وتحفيز الاستثمار، لا سيما في ظل استضافة الدول العربية لفعاليات وتظاهرات رياضية كبرى.

وأوضح أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص المنظمة على تبادل الخبرات العربية، واستعراض التجارب الناجحة في مجال السياحة الرياضية، وربطها بمفاهيم الحوكمة والاستدامة والابتكار، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تقديره للجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الملتقى، وفي مقدمتها جمعية طنجة إكسبو للتنمية المستدامة والتطوير السياحي، وميناء طنجة المدينة، ومصر للطيران – الخطوط الجوية المصرية، الناقل الرسمي للملتقى.

وتناولت المشاركة المصرية استعراضًا شاملًا لمفهوم السياحة الرياضية ودورها كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة تجمع بين التاريخ والحضارة والمناخ المتنوع، إلى جانب البنية التحتية الرياضية الحديثة والخبرات التنظيمية الكبيرة في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.

كما تضمن العرض التقديمي نماذج ناجحة لاستضافة مصر للفعاليات الرياضية الكبرى، ودور هذه الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة آمنة وجاذبة للسياحة الرياضية والاستثمار الرياضي.

مثّل مصر في الملتقى الدكتور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حيث استعرض جهود الوزارة في دعم وتنمية السياحة الرياضية، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ووضع آليات تنفيذية لربط الأنشطة والبطولات الرياضية بالمقاصد السياحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وشهد الملتقى تنظيم عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، ناقشت محاور رئيسية، من بينها التجارب العربية في السياحة الرياضية، واستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، والابتكار والاستدامة في القطاع السياحي، ودور التعليم الرياضي، والحوكمة السياحية، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمشروعات رياضية وسياحية ناجحة في عدد من الدول العربية، كما تم استعراض مهرجان البحر للسياحة الرياضية ومهرجان العلمين وماراثون الهرم كنموذج للسياحة الرياضية في مصر.

كما تضمن برنامج الملتقى زيارات ميدانية بمدينة طنجة لعدد من المعالم السياحية والرياضية، وميناء طنجة المدينة، إلى جانب معرض طنجة إكسبو 2025، الذي يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية والتجارب الرائدة في مجالات السياحة والرياضة.

وأكدت المشاركة المصرية في ختامها على أهمية تعزيز التكامل والتعاون العربي في مجال السياحة الرياضية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وزارة الرياضة تخصص يوم الخميس أسبوعيًا لإجراء الكود الطبي للرياضيين

فيما أعلنت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء الكود الطبي للراغبين.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الوزارة على حماية صحة الأبطال الرياضيين من اللاعبين واللاعبات، ورفع كفاءة الأداء، والتأكد من الجاهزية الطبية لمختلف المراحل السنية وفي جميع الألعاب الرياضية.

ويُجرى الكشف الطبي بـ وحدة الطب الرياضي في مجمع الصالات رقم (1) بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد سحب وتسليم الاستمارات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا.

وأكدت ضرورة التزام المتقدمين بإحضار صورة شخصية حديثة لكل لاعب أو لاعبة، وصورة من شهادة الميلاد، على أن يتم سداد الرسوم عبر الفيزا فقط.

وحددت الوزارة رقما هاتفيا للاستفسار عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01210101362.

