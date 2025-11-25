السياحة الرياضية في مصر.. رؤية صنعت البنية وقطفت الثمار

18 حجم الخط

خلال السنوات العشر الأخيرة، رسخت مصر مكانتها كإحدى أبرز الدول المنظمة للأحداث الرياضية العالمية، بعد نجاحها في استضافة ما يقرب من 450 بطولة دولية وقارية في مختلف الألعاب. هذا الحضور المتصاعد لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تطوير شاملة شملت تحديث المنشآت الرياضية، وإنشاء بنية تحتية عالية المستوى، إضافة إلى تطوير أكثر من 4 آلاف مركز شباب في مختلف المحافظات.

هذا التطور انعكس على صورة مصر عالميًا، وجعلها مقصدًا مفضلًا للاتحادات الدولية التي باتت ترى فيها بيئة تنظيمية آمنة واحترافية. ولم يقف الأمر عند حدود البطولات، بل امتد ليشمل السياحة الرياضية التي أصبحت رافدًا جديدًا يدعم الاقتصاد الوطني، ويكمل منظومة السياحة الشاطئية والثقافية.

وتتمتع مصر بمقومات تجعلها في صدارة الوجهات الرياضية، من بينها الطقس المعتدل، وتكلفة الإقامة المناسبة، والقرب الجغرافي من أوروبا، إلى جانب وجود أبطال مصريين ضمن المصنفين الأوائل عالميًا في ألعاب كبرى، ما يشجع المنتخبات الأجنبية على إقامة معسكرات تدريبية مشتركة داخل البلاد.

ومع استمرار الدولة في تبني منظومة احترافية تشمل تنظيم المعسكرات، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوفير برامج للمرافقين، وتوحيد عمليات السفر والإقامة، يبدو أن مصر ماضية بثبات نحو ترسيخ دورها كـ مركز إقليمي للرياضة الدولية ووجهة مفضلة للبطولات الكبرى.

