وزارة الشباب تعتمد لائحة تكريم الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 277 تابع (د)، الصادر في 9 ديسمبر 2026، قرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن اعتماد لائحة ضوابط تكريم الفرق الرياضـية والمنتخبـات الوطنيـة.

ونص قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1761 لسنة 2025 على "اعتماد لائحة ضوابط تكريم الفرق الرياضـية والمنتخبـات الوطنيـة المحققـين للميداليات بالبطولات والدورات الرياضية على النحو المحدد باللائحة".


ويتم إلغاء ضوابط ومعايير تكريم لاعبي المنتخبات والفرق الرياضـية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024.
 

 

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يفتح ملفات مهملة ويطلق خطة لتعظيم الموارد بميت غمر

الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة

