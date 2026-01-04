وزارة الشباب تعتمد لائحة تكريم الفرق الرياضية والمنتخبات الوطنية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 277 تابع (د)، الصادر في 9 ديسمبر 2026، قرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن اعتماد لائحة ضوابط تكريم الفرق الرياضـية والمنتخبـات الوطنيـة.

ونص قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1761 لسنة 2025 على "اعتماد لائحة ضوابط تكريم الفرق الرياضـية والمنتخبـات الوطنيـة المحققـين للميداليات بالبطولات والدورات الرياضية على النحو المحدد باللائحة".

ويتم إلغاء ضوابط ومعايير تكريم لاعبي المنتخبات والفرق الرياضـية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 871 لسنة 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.