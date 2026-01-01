18 حجم الخط

واصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عقد الاجتماعات التنسيقية ضمن الاستعدادات النهائية لانعقاد الدورة 49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة (72) للمكتب التنفيذي، والمقرر عقدهما بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع فيصل غسال، مدير إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية للمجلس، بحضور تامر جمعة عضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضو اللجنة الرياضية المساعدة للمجلس.

تناول الاجتماع استعراض الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بانعقاد اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن التنظيم ودقة الإعداد، بما يعكس مكانة العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يناقش استعدادات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

كما ناقش الحضور تفاصيل أجندة الاجتماعات المرتقبة، والتي تتضمن عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها المبادرات العربية المشتركة الموجهة للشباب، وبرامج تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، فضلًا عن مبادرات مجتمعية وتنموية جديدة تهدف إلى تعزيز دور الشباب في دعم مسارات التنمية المستدامة داخل المجتمعات العربية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، وآليات دراستها فنيًا من خلال اللجان المعاونة، تمهيدًا لعرضها على المكتب التنفيذي ثم مجلس الوزراء، بما يسهم في الخروج بقرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ وتحقق مردودًا حقيقيًا على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن انعقاد هذه الاجتماعات يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشددًا على أن تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية في قطاعي الشباب والرياضة يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان العربي والاستثمار في طاقات الشباب.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص مصر، قيادةً وحكومةً، على دعم جهود جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتوفير كل سبل النجاح لإنجاح أعمال المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه المعاونة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي وتوحيد الرؤى والسياسات في المجالات الشبابية والرياضية.

أشرف صبحي يناقش استعدادات مصر لاستضافة جولة كأس العالم

فيما ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات استضافة مصر للمحطة الثانية من جولة كأس العالم FIFA 2026، وذلك عقب انطلاق الجولة رسميًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأولى محطاتها، وذلك في إطار متابعة ملف الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز حضور مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال المناقشات، أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، وتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم FIFA 2026™، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم FIFA الأصلي.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

