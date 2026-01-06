جولة داخل أول مخبز دائم بمدينة المنصورة ومطالب بتعميم الفكرة

18 حجم الخط

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “شغال 12 ساعة.. جولة داخل أول مخبز دائم بـمدينة المنصورة ومطالب بتعميم الفكرة”.

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي لمخبز المحافظة الجديد المخبز الدائم بسوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددا على ضرورة الالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز والجودة العالية.

محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي لمخبز المحافظة بسوق الجملة

وأوضح محافظ الدقهلية أن حصة المخبز اليومية 60 شيكارة دقيق، لإنتاج 39600 رغيف يوميا، وأنه سيتم فتح منافذ لبيع الخبز بالمعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة وبالسوق الحضاري بطلخا للتخفيف عن المواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم.

التشديد على الالتزام بالأوزان المقررة لرغيف الخبز والجودة

وأكد محافظ الدقهلية أن الهدف من المخبز زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز بما يضمن توفير رغيف الخبز لجميع المواطنين على مدار اليوم، موجها رئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة المستمرة لتوفير كافة أدوات الحماية المدنية بالمخبز ورفع أية إشغالات أو تجمعات للقمامة حوله أولا بأول حرصا على سلامة العاملين والمواطنين وتوفير سبل الأمان داخل المخبز.

متابعة يومية لعمل المخبز لضمان حسن الأداء وتوفير خدمة لائقة للمواطنين

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بالمتابعة اليومية لإنتاج حصة الخبز حسب الوزن المقرر للرغيف والجودة العالية ومتابعة صرف حصص الخبز للمواطنين، بالتنسيق مع محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، مثمنا الجهود المبذولة من اللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان والمشرف على تجهيزات واحتياجات المخبز حتى التشغيل.

