تسمم 8 أشخاص بعد حفل زفاف في دكرنس بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي عقب حضورهم حفل زفاف، في قرية دموه التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة من مستشفى دكرنس المركزي بوصول ‫8‬ حالات مصابة شبه تسمم غدائي.

وأفادت التحريات والفحص الطبي، بأن المصابين ظهرت عليهم أعراض متقاربة، شملت القيء والإسهال وآلام المعدة، مع اضطراب في درجة الوعي لبعض الحالات.

وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين

وجاءت قائمة المصابين على النحو التالي:

مها عبد العزيز محمد السيد (22 سنة) – آلام بالمعدة
مها حسن عبد النبي حسن (45 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

أمل حسين عبد النبي حسن (56 سنة) – اضطراب في درجة الوعي
خديجة محمد زغلي شعبان (60 سنة) – آلام بالمعدة
فتحية محمد زغلي شعبان (70 سنة) – غثيان وآلام بالمعدة

عبد الرحمن أيمن عبد المولى أبو الحسن (16 سنة) – اضطراب في درجة الوعي
آدم أيمن عبد المولى أبو الحسن (11 سنة) – آلام بالمعدة
محمود أيمن عبد المولى أبو الحسن (15 سنة) – اضطراب في درجة الوعي

واتخذت الجهات الطبية الإجراءات اللازمة لمتابعة حالات المصابين، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية للتأكد من أسباب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

