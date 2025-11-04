الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 247 تابع (ب)، الصادرة في 4 نوفمبر 2025، 3 قرارات جديدة لوزارة النقل، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات مشروع إنشاء محور دشنا على النيل فى نطاق محافظة قنا، ومشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/ الإسكندرية، مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بالقاهرة والجيزة.
-قرار وزارة النقل رقم 674 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، والواردة من مديرية المساحة بقنا لناحية دشنا فى نطاق محافظة قنا، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4143 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور دشنا على النيل فى نطاق محافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
قرار  وزارة النقل رقم 675 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالمنوفية لناحية (عرب الرمل- مركز قويسنا) فى نطاق محافظة المنوفية، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيته المنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 561 لسنة 2023، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة.


-وقرار وزارة النقل رقم 689 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة لنواحى (أثر النبى- مصر القديمة) فى نطاق محافظة القاهرة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة، بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيًذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022، باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة.   

 

جريدة الوقائغ المصرية قرارات جديدة لوزارة النقل نزع ملكية الأراضي والعقارات مشروع إنشاء محور دشنا إنشاء كوبرى عرب الرمل وأجهور الرمل مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري

