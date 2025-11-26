بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع ازدواج طريق بكفر الشيخ

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 266 (تابع)، الصادر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، قرار وزارة النقل رقم 691 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات لتنفيذ مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق فـى نطـاق محافظة كفر الشيخ، وكشفت عن أسماء الملاك المراد نزع ملكيتهم عن الأراضى والعقارات للمنفعة العامة.



ونص قرار وزارة النقل في مادته الأولى على "نزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة لهذا القرار، والواردة من مديرية المساحة بكفر الشيخ لنواحى (الحمراء- محلة القصب- صـندلا)، فى نطاق مركز ومحافظة كفر الشيخ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 591 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق فـى نطـاق محافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة".

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2023 باعتبار مشروع ازدواج طريق كفر الشيخ/ دسوق فى نطاق محافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

