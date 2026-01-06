الثلاثاء 06 يناير 2026
خارج الحدود

نجل مادورو باكيا أمام البرلمان الفنزويلي: الوطن في يد أمينة ووالداي سيعودان قريبا (فيديو)

نجل رئيس فنزويلا،
نجل رئيس فنزويلا، فيتو
صرح نيكولاس مادورو جويرا، نجل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، فى جلسة افتتاحية للبرلمان الفنزويلي، بأن والديه قد تم اختطافهما من قبل القوات الأمريكية، في إشارة إلى العملية العسكرية التي نفذت في 3 يناير وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

مشاعر مختلطة بين النواب والحضور

وخلال كلمته، أبدى مادورو جويرا دعمًا غير مشروط للرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة بعد اعتقال والده، وأكد أن والديه سيعودان إلى فنزويلا عاجلًا أم آجلًا، مثيرًا موجة مشاعر مختلطة بين النواب والحضور، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وقال الابن، المعروف شعبيًا باسم نيكولاسيتو: أنتِ، ديلسي إلويينا، تحظين بدعمي الكامل في المهمة الصعبة التي أمامك، اعتمدي عليّ، وأضاف وهو يبكي: الوطن في أيدٍ أمينة، وسنعود قريبًا لنلتقي هنا في فنزويلا.

البرلمان الجديد حافظ على الأغلبية المطلقة لحزب مادورو

يذكر أن البرلمان الجديد حافظ على الأغلبية المطلقة لحزب مادورو، بـ 256 نائبًا من أصل 285، ما يضمن استمرار النفوذ السياسي للحزب خلال فترة 90 يومًا قابلة للتمديد التي تولت فيها رودريجيز الرئاسة المؤقتة.

مادورو وزوجته ملاحقين قضائيًا في محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك

وتواجه الرئيسة المؤقتة تحديات كبيرة، إذ إن والد مادورو وزوجته ملاحقين قضائيًا في محكمة فيدرالية أمريكية في نيويورك بتهم تشمل الاتجار بالمخدرات والإرهاب، وقد أعلن كلاهما براءتهما في جلسة المحاكمة الأولى.

هذا التصعيد يعكس توترًا غير مسبوق على الساحة السياسية في فنزويلا، ويؤكد استمرار الانقسام الحاد بين الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة وأنصار مادورو، وسط توقعات بأن الأحداث القادمة ستحدد مستقبل البلاد في الأشهر المقبلة.

