كاراكاس تشهد تظاهرات واسعة للمطالبة بالإفراج عن مادورو

18 حجم الخط

فنزويلا، خرج آلاف المحتجين في شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في مظاهرات نادرة طالبت بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوات الحكومية في مختلف الأحياء الحيوية للعاصمة.

دعوات المتظاهرين الفنزويليين بعد اعتقال مادورو

تزامنت المظاهرات مع دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعت المواطنين إلى التظاهر سلميًا للمطالبة بحقوقهم السياسية ورفع القيود عن الرئيس مادورو. المشاركون رفعوا شعارات تطالب بالإفراج عنه فورًا، مؤكدين أن اعتقاله يمثل تهديدًا لاستقرار البلاد السياسي والاجتماعي.

مسيرات المتظاهرين الفنزويليين

شهدت شوارع كاراكاس انتشارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب عند المداخل الرئيسية للميادين العامة، بينما أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المقرات الحكومية. ورغم ذلك، أبدى المحتجون إصرارهم على الاستمرار في مسيراتهم، مرددين هتافات مؤيدة لمادورو، ومؤكدين حق الشعب في التعبير عن رأيه بحرية.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، أن البرلمان سيستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان عودة الرئيس نيكولاس مادورو إلى الحكم، بعد اعتقاله مؤخرًا في عملية عسكرية أمريكية.

واعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة" كاراكاس" خلال عملية عسكرية نفذتها قوات دلتا فورس، مما أثار توترات دولية واسعة.



البرلمان الفنزويلي يستعد لاستخدام الوسائل القانونية لإعادة مادورو



أكد رودريجيز، أن البرلمان سيستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية الممكنة لإعادة مادورو إلى منصبه، واصفًا اعتقال الرئيس بأنه اختطاف واضح من قبل الولايات المتحدة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه وزوجته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.