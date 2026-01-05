مادورو وزوجته يرفضان التقدم بطلب لإطلاق سراحهما بكفالة

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن قاضيا بمحكمة نيويورك أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بالحضور لجلسة استماع في 17 مارس المقبل.



مادورو وزوجته يرفضان التقدم بطلب إطلاق سراحهما بكفالة

ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته التقدم بطلب لإطلاق سراحهما بكفالة.

ومن جانبه قال محامي مادورو: إن موكلي رئيس دولة ذات سيادة وله امتياز الحصانة واختطاف موكلي بوسائل عسكرية غير قانوني.

وأضاف محامى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال جلسة محاكمته: إن موكله يعانى من مشاكل صحية، وزوجته تعانى من إصابة أشد خطورة.

زوجة مادورو تنفي الاتهامات الموجهة لها

ومن جانبها قالت زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال مثولها أمام المحكمة، إنها «السيدة الأولى لفنزويلا»، مؤكدة براءتها من جميع الاتهامات الموجهة إليها، ومشددة على أنها «ليست مذنبة» وأن ما تتعرض له يأتي في إطار ضغوط سياسية لا تستند إلى أسس قانونية.

وأضافت زوجة مادورو، في تصريحاتها أمام هيئة المحكمة، أنها بريئة تمامًا من أي اتهامات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقها تمثل استهدافًا سياسيًا لعائلة الرئيس الفنزويلي، في سياق الصراع المستمر بين واشنطن وكاراكاس.

مادورو وزوجته يطلبان الحماية والدعم القنصلي



وطلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته رسميًا الحصول على المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، مؤكدين حقهما القانوني في التواصل مع ممثلي بلادهما الدبلوماسيين وفق القوانين والمواثيق الدولية.

فنزويلا، من جانبه أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي قد ترسيها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، محذرًا من أن بعض الممارسات الأخيرة قد تمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي وتؤثر سلبًا على قواعد العلاقات بين الدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.