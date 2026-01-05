الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محامي مادورو: موكلي يعانى من مشاكل صحية وزوجته لديها إصابة أشد خطورة

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو
18 حجم الخط

قال محامى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال جلسة محاكمته: إن موكله يعانى من مشاكل صحية، وزوجته تعانى من إصابة أشد خطورة.

زوجة مادورو تنفي الاتهامات الموجهة لها

مادورو وزوجته، قالت زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال مثولها أمام المحكمة، إنها «السيدة الأولى لفنزويلا»، مؤكدة براءتها من جميع الاتهامات الموجهة إليها، ومشددة على أنها «ليست مذنبة» وأن ما تتعرض له يأتي في إطار ضغوط سياسية لا تستند إلى أسس قانونية.

وأضافت زوجة مادورو، في تصريحاتها أمام هيئة المحكمة، أنها بريئة تمامًا من أي اتهامات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقها تمثل استهدافًا سياسيًا لعائلة الرئيس الفنزويلي، في سياق الصراع المستمر بين واشنطن وكاراكاس.

مادورو وزوجته يطلبان الحماية والدعم القنصلي


وطلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته رسميًا الحصول على المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، مؤكدين حقهما القانوني في التواصل مع ممثلي بلادهما الدبلوماسيين وفق القوانين والمواثيق الدولية.

فنزويلا، من جانبه أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي قد ترسيها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، محذرًا من أن بعض الممارسات الأخيرة قد تمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي وتؤثر سلبًا على قواعد العلاقات بين الدول.

وفي تعليق له على اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شدد جوتيريش على ضرورة احترام الاستقلال السياسي للدول، مؤكدًا أن أي تحركات أو إجراءات يجب أن تتم في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، دون فرض إرادة خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

مادورو فى جلسة محاكمته القضاء الأمريكي: أنا الرئيس الشرعي لفنزويلا

مندوب أمريكا في مجلس الأمن يتهم مادورو بالتعاون مع حزب الله وإيران

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زوجة مادورو مادورو فنزويلا زوجة الرئيس الفنزويلي الرئيس الفنزويلي محاكمة مادورو محامى الرئيس الفنزويلي

مواد متعلقة

مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

مندوب أمريكا في مجلس الأمن يتهم مادورو بالتعاون مع حزب الله وإيران

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو لحماية مواطنينا ونحاكمه كتاجر مخدرات

الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقال مادورو: سابقة خطيرة في النظام الدولي

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية