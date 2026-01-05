زوجة مادورو أمام القاضى الأمريكى: أنا السيدة الأولى لفنزويلا

18 حجم الخط

قالت سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي مادورو، اليوم الاثنين أمام المحكمة الأمريكية بنيويورك: أنا بريئة ولست مذنبة وأضافت زوجة مادورو أمام المحكمة: أنا السيدة الأولى لفنزويلا.

وخلال جلسة المحاكمة، قال مادورو: «أنا رئيس فنزويلا ولم أرتكب أي شيء من المذكور في لائحة الاتهام»، مؤكدًا تمسكه بشرعيته الدستورية ورافضًا الاتهامات الموجهة إليه، في موقف يعكس إصراره على مواجهة الضغوط الأمريكية سياسيًا وقانونيًا.

ويمثل الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته اليوم الاثنين، أمام محكمة أمريكية في نيويورك بعد توجيه اتهامات لهما من قبل الادعاء العام الأمريكي.

وفي السياق ذاته قال مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم الإثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا: إن كاراكاس تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

وأضاف مندوب فنزويلا في كلمته: السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية، وما حدث في 3 يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي والمخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي.

وتابع: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

وفي المقابل قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول فنزويلا اليوم الاثنين: إن الرئيس الفنزويلي مادورو تعاون مع حزب الله وإيران بشكل خبيث.

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات

وأضاف المندوب الأمريكي في كلمته اليوم: مادورو أصبح رئيسا بانتخابات مزورة وكان رئيسا غير شرعي وتاجر مخدرات وأسلحة والأدلة ضده دامغة .



وتابع:اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا عقب العملية العسكرية الأمريكية هناك واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

