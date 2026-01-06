الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب وأعراض تآكل مفصل الفك

مفصل الفك
مفصل الفك
18 حجم الخط

مفصل الفك من المفاصل المهمة فى الوجه، فهو يساعد على تناول الطعام والكلام وأى إصابة به تسبب مشاكل عديدة وللأسف يلزم وقت طويل للعلاج.

والتهابات مفصل الفك تحدث لأسباب عديدة يجب تجنبها لأنه مع الوقت يحدث تآكل فى المفصل ما يسبب مضاعفات خطيرة.

أعراض التهاب وتآكل مفصل الفك 

 ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة، إن مفصل الفك مثل أي مفصل فى الجسم، عبارة عن سطحين من العظم بينهم غضروف ويحدث له تآكل بمرور الوقت، وللأسف يصاحبه أعراض عديدة منها:-

  • ألم شديد في أحد جانبي الوجه أو الجانبين.
  • عدم القدرة على المضغ.
  • عدم القدرة على فتح الفم.
  • طقطقة الفم مع آلام بالخد.
أعراض وأسباب تآكل مفصل الفك 
أعراض وأسباب تآكل مفصل الفك 

أسباب التهاب وتآكل مفصل الفك 

وأضاف البدوي، أن من أسباب تآكل مفصل الفك:-

  • التهاب العصب الخامس.
  • إصابة مباشرة للمفصل مثل لكمة على الوجه أو حادث.
  • الإصابة بمرض لين الغضاريف.
  • الإصابة بغضاريف الرقبة يمكن أن تؤدي لإصابة مفصل الفك.
  • مزاولة العادات التي تؤدى لتآكل الغضروف مثل “الجز على الأسنان”، ورفع الصوت “الصياح أو الضحك” ومضغ اللبان لفترات طويلة.

علاج التهاب وتآكل مفصل الفك

وتابع، في بداية الحالة يتم العلاج مع طبيب الأسنان أو طبيب تخصص وجه وفكين بمضادات الالتهابات ومسكنات للألم، وكمادات ثلج، وفي حالة عدم التحسن أو إعادة ظهور الأعراض، يتم علاج الحالة بجلسات العلاج الطبيعي التي تعمل على تقليل التهاب الغضروف باستخدام الأجهزة العلاجية كالموجات فوق الصوتية والتنبيه الكهربي، وتقوية عضلات الفك والرقبة وعلاج المشاكل المرتبطة بإصابة مفصل الفك مثل عضاريف الفقرات العنقية ويجب خلال فترة العلاج تجنب أي حركة مفاجئة للفك وممنوع مضغ اللبان أو اللب وأى نشاط يزيد من الألم، وتجنب النوم على الجنب المصاب، كما يجب أن يكون الطعام لين وبكميات صغيرة على المضغ.

txt

ينتشر في الشتاء، أعراض العصب السابع وأسباب الإصابة

txt

8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفصل الفك التهاب مفصل الفك أعراض تآكل مفصل الفك أسباب وأعراض تآكل مفصل الفك صحة الصحة الدكتور أحمد البدوي

مواد متعلقة

8 أطعمة تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء

أكلات مهمة تساعد على علاج التهابات المفاصل

دراسة حديثة تحذر من علاقة الهواتف الذكية بتصلب اليدين وإجهاد المفاصل

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي منتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: حكاية حواري الذي لم يتم مع محمد صلاح بعد أن سألني سؤالا لم أستطع الرد عليه !!

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي بمنتصف حركة تعاملات اليوم

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 18 أبريل

اللواء محمود شعراوي يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية