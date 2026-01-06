أسباب وأعراض تآكل مفصل الفك

18 حجم الخط

مفصل الفك من المفاصل المهمة فى الوجه، فهو يساعد على تناول الطعام والكلام وأى إصابة به تسبب مشاكل عديدة وللأسف يلزم وقت طويل للعلاج.

والتهابات مفصل الفك تحدث لأسباب عديدة يجب تجنبها لأنه مع الوقت يحدث تآكل فى المفصل ما يسبب مضاعفات خطيرة.

أعراض التهاب وتآكل مفصل الفك

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي العلاج الطبيعي والسمنة، إن مفصل الفك مثل أي مفصل فى الجسم، عبارة عن سطحين من العظم بينهم غضروف ويحدث له تآكل بمرور الوقت، وللأسف يصاحبه أعراض عديدة منها:-

ألم شديد في أحد جانبي الوجه أو الجانبين.

عدم القدرة على المضغ.

عدم القدرة على فتح الفم.

طقطقة الفم مع آلام بالخد.

أعراض وأسباب تآكل مفصل الفك

أسباب التهاب وتآكل مفصل الفك

وأضاف البدوي، أن من أسباب تآكل مفصل الفك:-

التهاب العصب الخامس.

إصابة مباشرة للمفصل مثل لكمة على الوجه أو حادث.

الإصابة بمرض لين الغضاريف.

الإصابة بغضاريف الرقبة يمكن أن تؤدي لإصابة مفصل الفك.

مزاولة العادات التي تؤدى لتآكل الغضروف مثل “الجز على الأسنان”، ورفع الصوت “الصياح أو الضحك” ومضغ اللبان لفترات طويلة.

علاج التهاب وتآكل مفصل الفك

وتابع، في بداية الحالة يتم العلاج مع طبيب الأسنان أو طبيب تخصص وجه وفكين بمضادات الالتهابات ومسكنات للألم، وكمادات ثلج، وفي حالة عدم التحسن أو إعادة ظهور الأعراض، يتم علاج الحالة بجلسات العلاج الطبيعي التي تعمل على تقليل التهاب الغضروف باستخدام الأجهزة العلاجية كالموجات فوق الصوتية والتنبيه الكهربي، وتقوية عضلات الفك والرقبة وعلاج المشاكل المرتبطة بإصابة مفصل الفك مثل عضاريف الفقرات العنقية ويجب خلال فترة العلاج تجنب أي حركة مفاجئة للفك وممنوع مضغ اللبان أو اللب وأى نشاط يزيد من الألم، وتجنب النوم على الجنب المصاب، كما يجب أن يكون الطعام لين وبكميات صغيرة على المضغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.