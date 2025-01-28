أعراض وأسباب التهاب العصب الخامس، ومتى تكون الجراحة ضرورية؟

التهاب العصب الخامس هو اضطراب عصبي نادر يسبب ألمًا مفاجئًا وحادًا وشديدًا، وعادةً ما يكون على جانب واحد من الوجه، ويصفه الناس بأنه ألم يشبه الصدمة الكهربائية في الأسنان والفك واللثة ومناطق أخرى.

قد تساعد الأدوية الموصوفة في إدارته.

ويُعرف التهاب العصب الخامس، ويتركز الألم عادةً على الجزء السفلي من الوجه والفك، على الرغم من أنه يؤثر أحيانًا على مناطق أخرى من الوجه، مثل حول الأنف وفوق العينين.

يبدأ التهاب العصب الخامس من الأذن ويتفرع إلى الجبهة والخدين والفك السفلي، ويقتصر الألم الناتج عن هذا الاضطراب عادةً على جانب واحد من الوجه ويمكن أن يحدث بسبب أفعال مثل الأكل أو تنظيف الأسنان، وفقًا لموقع “medical news today” الطبي.

التهاب العصب الخامس هو اضطراب مزمن في الألم يؤثر على العصب الثلاثي التوائم، المعروف أيضًا باسم العصب القحفي الخامس، إنه نوع من الألم العصبي، وهو ألم مرتبط بآفات أو إصابات عصبية.

الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب العصب الخامس هو النوع 1، أو TN1، والذي يسبب نوبات من آلام الوجه المفاجئة والشديدة، ويمكن أن يستمر الألم بين ثوانٍ ودقائق، ويمكن أن تحدث النوبات واحدة تلو الأخرى في دورات تستمر لمدة تصل إلى ساعتين.

النوع 2، أو TN2، هو الشكل غير النمطي للاضطراب ويتميز بألم مستمر وصفه الناس بأنه مؤلم وطعن وحارق بكثافة أقل من TN1، وقد يعاني الشخص من كلا النوعين من الألم، وأحيانًا في نفس الوقت، مما قد يكون عاجزًا.

العصب الخامس هو واحد من 12 زوجًا من الأعصاب المتصلة بالدماغ، ولديه ثلاثة فروع تنقل الأحاسيس من المناطق العلوية والمتوسطة والسفلى من الوجه، وكذلك تجويف الفم، إلى الدماغ.

ويمكن أن يؤثر التهاب العصب الخامس على أكثر من فرع عصبي واحد، ولكنه عادة ما يؤثر على جانب واحد فقط من الوجه، ونادرًا ما يؤثر الاضطراب على جانبي الوجه، وهو ما يسمى بالتهاب العصب الخامس الثنائي.

أعراض التهاب العصب الخامس

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب العصب الخامس من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

نوبات مفاجئة من الألم الشديد والناجم عن وخزات في الوجه تستمر من ثوانٍ إلى حوالي دقيقتين

ألم يؤثر على جانب واحد من الوجه

ألم مبرح في الفك السفلي أو العلوي أو الأسنان أو الخد أو - وهو أمر أقل شيوعًا - في الجبهة أو العين

إحساس بأن نوبة من الألم على وشك الحدوث، على الرغم من أنها تبدأ عادةً فجأة

ألم خفيف أو إحساس بالحرقان بعد أن يهدأ الألم الشديد

نوبات منتظمة من آلام الوجه لأيام أو أسابيع أو أشهر في كل مرة، وقد تختفي ولا تعود لشهور أو سنوات

يمكن أن يكون التهاب العصب الخامس التوائم في بعض الأحيان متقدمًا، مع انخفاض عدد الأيام الخالية من الألم مع مرور الوقت.

ويمكن أن تحدث نوبات الألم في العصب الثلاثي التوائم بسبب:

الأكل

الشرب

تنظيف الأسنان

التحدث

هبوب الرياح على الوجه

لمس الوجه، كما يحدث عند الحلاقة.

علاج العصب الثلاثي التوائم

يمكن علاج التهاب العصب الخامس باستخدام الأدوية الموصوفة والجراحة.

مضادات الاختلاج

غالبًا ما لا تكون أدوية تخفيف الآلام المتاحة دون وصفة طبية فعالة في علاج العصب الثلاثي التوائم، لذلك قد يصف الأطباء أدوية مضادة للاختلاج لتقليل أو منع إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ عن طريق تهدئة النبضات العصبية.

وتشمل هذه الأدوية:

حمض الفالبرويك

جابابنتين

توبيراميت

فينيتوين

لاموتريجين

وقد تشمل الآثار الجانبية لمضادات الاختلاج:

الغثيان

الدوخة

النعاس

الأفكار الانتحارية

عوامل مضادة للتشنج

قد يصف الطبيب عاملًا مرخيًا للعضلات، مثل باكلوفين، إما بمفرده أو إلى جانب مضادات الاختلاج، قد تشمل الآثار الجانبية الارتباك والنعاس والغثيان.

الجراحة

بمرور الوقت، يمكن أن يصبح التهاب العصب الخامس مقاومًا للأدوية المسكنة للألم، ولا يستطيع بعض الأشخاص أيضًا تحمل الأدوية المتاحة بسبب آثارها الجانبية، في هذه الحالات، تكون الجراحة خيارًا.

هناك عدة أنواع من الجراحة لالتهاب العصب الخامس، ويعتمد النوع الذي يعاني منه الشخص على تفضيلاته، وما إذا كان يعاني من أي حالات طبية أخرى، وعوامل أخرى، وتميل الجراحة إلى العمل بشكل أفضل بالنسبة لـ TN1 بدلًا من TN2.

تتضمن الخيارات:

استئصال الجذور العصبية

استئصال العصب.

هل تساعد العلاجات المنزلية؟

العلاج المنزلي الرئيسي الذي يمكن للأشخاص استخدامه لالتهاب العصب الخامس هو تجنب مسببات الألم، إذا كان الشخص قادرًا على تحديد الأفعال أو الأحداث التي تسبب نوبة، فيمكنه التكيف لتجنبها في المستقبل، وتتضمن بعض الأمثلة:

ارتداء وشاح على الوجه للحماية من الرياح

منع تيارات الهواء البارد في المنزل

الجلوس بعيدًا عن وحدات تكييف الهواء أو المراوح

تجنب الأطعمة الحارة أو الساخنة أو الباردة

استخدام القشة لشرب المشروبات الباردة

تناول الأطعمة المهروسة أو السائلة التي لا تتطلب الكثير من المضغ

لا يوجد دليل على أن العلاجات المنزلية يمكن أن تعالج ألم العصب الثلاثي التوائم، لكن بعض الأشخاص يجدون العلاجات التكميلية مفيدة لإدارة الألم والتأثير الذي يحدثه على حياتهم، وقد يرغب الناس في التفكير في:

الوخز بالإبر

اليوجا

التأمل.

أسباب الإصابة بالتهاب العصب الخامس

يمكن أن يكون التهاب العصب الخامس أوليًا أو ثانويًا، وإذا كان ثانويًا، فهذا يعني أن هناك حالة أخرى تسبب الألم، وقد يكون هذا:

كيسًا

إصابة في الوجه

جراحة سابقة

تصلب متعدد (MS)، أو حالة أخرى تتلف الغلاف الواقي حول الأعصاب

في حالات نادرة، ورم

قد يكون فحص التصوير بالرنين المغناطيسي قادرًا على اكتشاف علامات بعض هذه الأسباب الكامنة.

لا يحدث التهاب العصب الخامس الأولي بسبب حالة أخرى، وغالبًا ما يحدث بسبب ضغط وعاء دموي على العصب.

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ألم العصب الثلاثي التوائم بسبب إصابة في العصب الخامس.

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