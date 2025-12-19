الإعلام بين مصر والصين

18 حجم الخط

تشرفتُ بحضور ورشة عمل بعنوان «التعاون المصري–الصيني في الإعلام والنشر العلمي والأدبي»، وذلك بدعوة كريمة من الكاتب الصحفي عماد الأزرق، رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، وقد أسعدني التمهيد الذي قدّمه السيد لو شيوه جون، المدير العام ورئيس تحرير مجلة «العالم المعاصر»، الصادرة عن دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني.

وأثرى النقاش حضور نخبة من الشخصيات البرلمانية والصحفية والفكرية، على رأسهم: النائب خالد راشد، عضو مجلس الشورى المصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتورة هدير طلعت، الأستاذ المساعد بمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، والسيد مصطفى صلاح، مدير مركز شمس للاستشارات والبحوث الاستراتيجية.

كما حظي الحوار بتعقيبات مهمة من كلٍ من: لو شيوه جون، المدير العام ورئيس تحرير مجلة «العالم المعاصر»، ووانغ تس جوان، الوزيرة المستشارة بالسفارة الصينية بالقاهرة.



وتُعد مجلة «العالم المعاصر»، التي تأسست عام 1981، من الإصدارات الفكرية البارزة الخاضعة لإشراف دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومنذ عام 2021، تولّى قادة الحزب توجيه عملية تطوير المجلة، مع التأكيد على جعلها منصة مرجعية يقبل عليها الكوادر الحزبية والمسئولون لتوسيع آفاقهم الدولية، ونافذة معتمدة لعرض السياسات الوطنية، إلى جانب دورها كمنصة مهمة للترويج الخارجي لفكر شي جين بينغ في العصر الجديد للاشتراكية، ذات الخصائص الصينية، ولا سيما ما يتصل بفكره حول الدبلوماسية والعلاقات الخارجية.

وكان واضحًا خلال النقاش وجود توجّه لإصدار نسخة عربية تُطبع في مصر على وجه الخصوص، رغم أن المجلة تصدر بالفعل بعدة لغات من بينها العربية، وقد طرح عدد من الزملاء من الجانب المصري المشاركين مجموعة من الأفكار التي يمكن تناولها عبر النسخة الصينية–المصري، إن صحّ هذا الوصف.

ومن الملاحظ أن الصين تتجه في المرحلة الراهنة إلى تعزيز أدائها الفكري والثقافي والحضاري، بعد أن انشغلت لعقود طويلة ببناء القواعد الصلبة للتنمية الاقتصادية، ولا شك أن الصورة الذهنية للصين في المنطقة العربية، وخصوصًا في مصر، تقوم على محاور تاريخية راسخة بين الطرفين؛ فالصين ليست قوة استعمارية، وتاريخ نضالها من أجل الاستقلال يتقاطع بدرجة كبيرة مع تجارب شعوب منطقتنا.

في المقابل، تختزل الولايات المتحدة – التي تمثل رقمًا مهمًا على المستوى السياسي العربي – صورتها لدى قطاعات واسعة من الرأي العام باعتبارها «الشيطان الأكبر»، نتيجة تورطها المباشر أو غير المباشر في معظم الحروب التي اندلعت في منطقتنا.

وخلاصة القول: إن التلاقي الإعلامي بين دول الجنوب-الجنوب يسهم إلى حد كبير في إمكانية ولادة سردية جديدة تعبّر عن شعوبنا وتطلعاتها، وقد تمتلك القدرة على مواجهة سردية أمريكية-غربية لا مكان فيها، في الأساس، للهموم العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.