أشرف صبحي يشكر جماهير المغرب ويتمنى نهائيا مصريا مغربيا لأمم أفريقيا

أمم أفريقيا، وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الجماهير المغربية على دعمها ومؤازرتها الكبيرة للمنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقامة بالمغرب، مشيدًا بروح الأخوة والتلاحم التي عكست عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لوزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة بالمملكة المغربية على جهودها المتميزة في تنظيم أمم أفريقيا، وحسن الاستقبال، وتوفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يعكس قدرات المغرب الكبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية بصورة مشرفة.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الدكتور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة (محافظ أغادير)، على جهوده الكبيرة في دعم البطولة، وحسن التنظيم، وتوفير الأجواء المثالية لإنجاح الفعاليات، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به الولاية في تهيئة كافة الإمكانيات لخدمة الوفود والمنتخبات المشاركة، بما يعكس احترافية الإدارة المحلية بالمغرب وحرصها على إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما لمسه المنتخب المصري من ترحيب ومساندة من الجماهير المغربية يمثل رسالة محبة وتضامن عربي أصيل، وكان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هذه الروح الإيجابية تعكس القيم الرياضية النبيلة التي تجمع الشعوب العربية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للمنتخبين المصري والمغربي في مشوارهما بالبطولة، معربًا عن أمله في أن يكون النهائي مصريًا مغربيًا خالصًا، يجسد قوة الكرة في البلدين ويعكس العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب.

كما وجّه الشكر للدولة المغربية قيادةً وشعبًا على حسن التنظيم والاستضافة، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير المغربية للمنتخب المصري، مؤكدًا أن المغرب قدم نموذجًا مشرفًا في التنظيم والضيافة يليق بمكانته الرياضية على المستوى القاري.

وزير الرياضة وأبو ريدة ينقلان رسالة السيسي للاعبي وجهاز منتخب مصر عقب الفوز على بنين

فيما حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأمين حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعبين.

جاء ذلك عقب فوز الفراعنة على بنين بنتيجة 3 / 1، والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب.

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي وجهاز منتخب مصر

ونقل وزير الشباب والرياضة، في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للرياضة ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية بأمم إفريقيا، وقدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول، معبرًا عن فرحة الشعب المصري بالتأهل والنتيجة، ومؤكدًا اهتمام الدولة بالرياضة والمنتخب، وتحديدًا كرة القدم، التي تُعد المتنفس الأول للجماهير، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير من الجيل الحالي لتحقيق أفضل الإنجازات.

كلمة هاني أبو ريدة للاعبي وجهاز منتخب مصر

ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة، وأن الجيل الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد حمدي، لاعب المنتخب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين، وأن اتحاد الكرة لن يتأخر في تقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن حزين لإصابة محمد حمدي

بينما أعرب حسام حسن، عن حزنه بعد إصابة محمد حمدي، أحد اللاعبين المميزين خُلُقًا وفنيًّا، ووجه الشكر للاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال المباراة، مؤكدًا أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة.

محمد صلاح يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة والسفارة المصرية بالمغرب

كما وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في كلمته الشكر لوزير الرياضة واتحاد الكرة وسفارة مصر بالمغرب على الجهود المبذولة، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، ومشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ من اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة دور الثمانية.

