بقيمة 606 ملايين دولار، الأمم المتحدة تطلب مساعدات لـ 8 ملايين فنزويلي

أكدت الأمم المتحدة، أن 8 ملايين فنزويلي بحاجة عاجلة للمساعدات، وذلك في ضوء الاحتياجات الإنسانية العميقة في فنزويلا في ظل أزمة اقتصادية معقدة خلقتها العقوبات الأمريكية.

الأمم المتحدة تلقت 102 مليون دولار فقط للمساعدات الإنسانية لفنزويلا

من جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، إن الموارد المتاحة محدودة، وأن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي من الدول الأعضاء 606 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية لفنزويلا، لكنها تلقت حوالي 102 مليون فقط.

تقديم الغذاء والرعاية الصحية

وشدد على أن المنظمة تواصل تقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات للفنزويليين، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي عاجل.

جدير بالذكر أن مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، قال خلال جلسة طارئة أمس الإثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا إن كاراكاس تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

وأضاف مندوب فنزويلا في كلمته: السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية، وما حدث في 3 يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي والمخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي.

وتابع: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

