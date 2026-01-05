مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

18 حجم الخط

قال مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم الإثنين لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا: إن كاراكاس تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة.

جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا

وأضاف مندوب فنزويلا في كلمته: السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ودون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية، وما حدث في 3 يناير والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وتابع: اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي والمخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي.

وتابع: نطالب بإلزام واشنطن باحترام حصانة الرئيس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

وفي المقابل قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول فنزويلا اليوم الاثنين: إن الرئيس الفنزويلي مادورو تعاون مع حزب الله وإيران بشكل خبيث.

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات

وأضاف المندوب الأمريكي في كلمته اليوم: مادورو أصبح رئيسا بانتخابات مزورة وكان رئيسا غير شرعي وتاجر مخدرات وأسلحة والأدلة ضده دامغة .



وتابع:اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا عقب العملية العسكرية الأمريكية هناك واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي السياق ذاته قال المندوب الصيني بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم تعليقا على الأوضاع في فنزويلا: ندين بشدة الأعمال غير القانونية الأحادية التي قامت بها الولايات المتحدة.



وأضاف المندوب الصيني في كلمته: واشنطن فضلت نفوذها على التعددية والعمل العسكري على الجهود الدبلوماسية وتصرفها تهديد للسلام والأمن في أمريكا اللاتينية وعلى الصعيد الدولي.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو.

