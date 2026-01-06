العثور على جثمان عامل خردة مصابا بطعنة نافذة داخل محل عمله بطنطا

18 حجم الخط

شهدت قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، العثور على جثمان عامل خردة مصابا بطعنة نافذة بسلاح أبيض داخل محل عمله.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثمان أحد الأشخاص داخل محل خردة بدائرة مركز طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية وضباط الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثمان عامل خردة به طعنة نافذة يشتبه في أنها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.



فحص كاميرات المراقبة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان وسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى مرتكب الواقعة ودوافعها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

وفي سياق آخر، لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

