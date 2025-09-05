محافظة أسيوط تطلق المرحلة الثانية من تطوير عرب المدابغ وبدء التخطيط العمراني

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع عمارات الإيواء بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب، والتي جرى إخلاؤها وإزالتها بعد تعويض قاطنيها كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، تمهيدًا لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم أهالي المحافظة.

رافق محافظ أسيوط خلال جولته ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية.

إعادة التخطيط العمراني للمنطقة وفقًا لاحتياجات المجتمع

وأوضح محافظ أسيوط أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن إعادة التخطيط العمراني للمنطقة وفقًا لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا عرض الرسومات الهندسية والمخططات التنفيذية تمهيدًا لإقامة مجموعة من المشروعات الإنتاجية والتنموية، التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب ودعم أصحاب الورش والحرفيين.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشباب وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف محافظ أسيوط أن خطة التطوير تعتمد على تجهيز مساحات متكاملة لرواد الأعمال وتقديم الدعم الفني لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، فضلًا عن تحديث الصناعات والحرف الصغيرة بما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق.

وشدد أبو النصر على أن محافظة أسيوط تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الموقع بعد إعادة تخطيطه، مؤكدًا أن الهدف هو إقامة مجتمع عمراني وتنموي جديد يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين ويضع عرب المدابغ على خريطة التنمية المستدامة.

