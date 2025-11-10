نائب محافظ الدقهلية يبحث طلبات مستثمري المنطقة الصناعية في جمصة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية في جمصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية

وفي هذا السياق، ترأس الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤؛ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومحمد جعفر بالإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير ووكيل إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

بحث طلبات التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل ودخول وخروج الشركاء

وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل ودخول وخروج الشركاء، والايجار، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.

