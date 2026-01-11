حازم إمام: 10 يناير تاريخ مفصلي في مسيرة حسام حسن التدريبية بعد التشكيك بقدراته

18 حجم الخط

قال حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن حسام حسن أدار مباراة كوت ديفوار بكفاءة عالية، ونجح في تحقيق الفوز على منافس قوي يحمل لقب أمم أفريقيا من النسخة الماضية.

وأضاف حسام حسن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون مع سيف زاهر، أن العاشر من يناير 2026، هو تاريخ مفصلي في المسيرة التدريبية للمدير الفني لمنتخب مصر، ويعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة له كمدرب كبير ليس فقط في مصر ولكن في القارة الأفريقية.

منتخب كوت ديفوار أفضل من مصر على الورق

وأوضح حازم إمام، أن منتخب كوت ديفوار على الورق وداخل المستطيل، أفضل كثيرا من منتخب مصر من حيث المهارة والقدرات الفردية والجماعية للاعبيه، إلا أن حسام حسن نجح في تجهيز لاعبي مصر جيدا للمواجهة معه، واستطاع أن يخرج من لاعبي الفراعنة أفضل ما عندهم، ولعب بأسلوب تكتيكي عالي المستوى، واستغل جيدا على أكبر ميزة لدى لاعبي مصر وهي الخبرات المتراكمة لديهم للتعامل مع هذه المواعيد الكبرى.

حازم إمام، فيتو

حسام حسن تعرض لضغوط كبيرة

وأكمل حازم إمام: حسام حسن تعرض لضغوط كبيرة وهجوم ضار وتشكيك في قدراته الفنية كمدرب، منذ توليه المهمة، كما تعرض لحملات تشكيك كبيرة في الفترة التي سبقت البطولة، إلا أنه استطاع أن يتخطى كل هذه الضغوط، ولم يستسلم لها ونجح في صنع توليفة هي الأفضل لمنتخب مصر منذ فترات طويلة.

حسام حسن على خطى الجوهري وحسن شحاتة

وواصل حازم تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يعمل في التدريب منذ سنوات طويلة وهو مدرب جيد، ولكن ما فعله أمام كوت ديفوار، ونجاحه في تسيير المباراة وفق إستراتيجيته مع منافس بهذه القوة وإقصاؤه من بطولة أمم أفريقيا، أثبت أن منتخب مصر في عهدة مدرب كبير فرض نفسه على نفس التراك مع مدربين وطنيين كبار مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة

واختتم حازم إمام تصريحاته بأنه يتمنى أن يحصل حسام حسن على نفس المساحة الزمنية التي أتيحت للجوهري وحسن شحاتة، لأنه مينفعش كل ما نتغلب في بطولة أو مباراة أمشي المدرب ونروح نجيب مدرب جديد، يجب أن نتخلى عن هذه السياسة الخاطئة، ويجب أن يكون لدينا مشروع.

