محافظ الدقهلية يوجه بتسريع أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية الإسراع في معدلات تنفيذ أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، مشددًا على ضرورة أن يخرج المشروع بالشكل الحضاري اللائق بالمكانة التاريخية والثقافية للمحافظة.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير الأعمال الجارية بقصر الثقافة، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن قصر ثقافة المنصورة يُعد أحد أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، ويمثل رمزًا للتنوير والإبداع، مؤكدًا أن أعمال التطوير تستهدف إعادة إحياء هذا الصرح الثقافي بما يتناسب مع قيمته التاريخية ودوره المجتمعي.

أعمال التطوير في المرحلة الأولى

وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير تشمل رفع كفاءة القاعة الكبرى للمسرح، وقاعة كبار الزوار، والمداخل الرئيسية، إلى جانب تطوير الحديقة المحيطة بالمبنى، وأعمال الإضاءة الداخلية والخارجية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية العامة للمكان.

مرزوق: قصر الثقافة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به من حيث التصميم والمظهر الخارجي

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة أن يكون قصر الثقافة نموذجًا يحتذى به من حيث التصميم والمظهر الخارجي، ليعكس ريادة الدقهلية الثقافية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والدورية، بما في ذلك الزيارات المفاجئة، لضمان جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز.

الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الثقافة والفنون

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الثقافة والفنون، لافتًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، وعاطف خاطر وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية.

