الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري

محافظة الجيزة, فيتو
محافظة الجيزة, فيتو
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 قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري بنطاق المحافظة، في إطار جهود الارتقاء بالمظهر العام وتحسين الصورة البصرية للطريق، للظهور بالشكل الحضاري استكمالًا للاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتي في ظل الأهمية الاستراتيجية للطريق الدائري خاصةً مع كونه مسارًا رئيسيًا يؤدي إلى المتحف المصري الكبير أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في مصر.
 

تحسين تجربة الزوار والسائحين المترددين على المتحف

 وأوضح النجار أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين تجربة الزوار والسائحين المترددين على المتحف بما يعكس الصورة الحضارية لمصر أمام العالم ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
 شملت جولة المحافظ متابعة الأعمال بمسار الطريق الدائري في الاتجاهين بدءًا من الاتجاه القادم من المريوطية باتجاه المنيب والبحر الأعظم وذلك ضمن نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية والهرم.
 

واطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال طلاء وتجميل واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري ومدى التزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للأعمال.
 

وأكد المحافظ خلال جولته على ضرورة الالتزام بالمعايير الجمالية والفنية في تنفيذ الأعمال، مع تكثيف الجهود لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد.
 

كما كلف محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بمواصلة جهود رفع المخلفات والرتش وتحسين حالة النظافة بما يسهم في توفير بيئة حضارية.
 

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة أعمال الصيانة والتجميل.

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