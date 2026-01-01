ارتفاع مستوى الثلوج بالشوارع لـ1.5 مترا، ماذا يحدث في تركيا؟ (فيديو وصور)

18 حجم الخط

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 1.5 مترا في مناطق مختلفة بتركيا، بعد تساقط كثيف استمر 4 أيام.

ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة فجأة بما يصل إلى 10 درجات. وتم تعليق الدراسة في العديد من المحافظات بسبب تساقط الثلوج.

Karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz.



İlçemiz genelinde buzlanma ve donma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını titizlikle yürütüyor, ana arterler ile cadde ve sokaklarda ulaşım güvenliğini sağlıyoruz. pic.twitter.com/JP17v6RkWu — Mehmet CANPOLAT 🇹🇷 (@mcanpolatnet) January 1, 2026

من جهة أخرى، أصدرت محافظة إسطنبول تحذيرا من تساقط الثلوج في 9 مناطق، وستؤثر على منطقتي أرناؤوط كوي وساريير على الجانب الأوروبي، ومنطقة بيكوز على الجانب الأناضولي.

كما بدأ تساقط الثلوج في تقسيم، إحدى أهم الوجهات السياحية في المدينة.

❄️ Kar yağışının ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte ekiplerimiz sahaya indi. Yollarda kar küreme, buzlanmaya karşı tuzlama; kaldırımlarda ise yayalarımız için temizlik çalışmaları titizlikle sürüyor. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/9oh7iZpZTn — Adem Çelebi (@AdemCelebi2525) January 1, 2026

وأعلنت الخطوط الجوية التركية وشركة AJet عن إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى المناطق الشرقية من تركيا في الأول من يناير بسبب سوء الأحوال الجوية.

Kars’ta, aracı karın altında kalan vatandaş, kürek ve kepçe ile otomobilini bulabildi. pic.twitter.com/aLEMqMD7t4 — Aykırı (@aykiricomtr) December 31, 2025

تركيا تودع الوفد العسكري الليبي بمراسم رسمية وتعيد الجثامين إلى طرابلس

وعلى الجانب الأخر أقامت السلطات التركية السبت الماضي مراسم تأبين عسكرية في أنقرة للوفد العسكري الليبي الذي لقي مصرعه في تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي اللواء محمد علي الحداد والوفد المرافق له.

وجرت المراسم في قاعدة مرتد الجوية العسكرية بأنقرة اليوم السبت، بحضور كبار القادة العسكريين من الجانبين التركي والليبي، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تليت خلالها آيات من القرآن الكريم والأدعية على أرواح الضحايا.

وشهدت المراسم حضورا رفيع المستوى ضم وزير الدفاع التركي يشار غولير، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق سيلتشوك بايراكتار أوغلو، وقائد القوات البرية الفريق متين توكيل، وقائد القوات البحرية الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، إضافة إلى سفير ليبيا لدى أنقرة مصطفى الجليب، وأعضاء الوفد العسكري الليبي وعائلات الضحايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.