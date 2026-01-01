ارتفاع مستوى الثلوج بالشوارع لـ1.5 مترا، ماذا يحدث في تركيا؟ (فيديو وصور)
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 1.5 مترا في مناطق مختلفة بتركيا، بعد تساقط كثيف استمر 4 أيام.
ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة فجأة بما يصل إلى 10 درجات. وتم تعليق الدراسة في العديد من المحافظات بسبب تساقط الثلوج.
من جهة أخرى، أصدرت محافظة إسطنبول تحذيرا من تساقط الثلوج في 9 مناطق، وستؤثر على منطقتي أرناؤوط كوي وساريير على الجانب الأوروبي، ومنطقة بيكوز على الجانب الأناضولي.
كما بدأ تساقط الثلوج في تقسيم، إحدى أهم الوجهات السياحية في المدينة.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية وشركة AJet عن إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى المناطق الشرقية من تركيا في الأول من يناير بسبب سوء الأحوال الجوية.
تركيا تودع الوفد العسكري الليبي بمراسم رسمية وتعيد الجثامين إلى طرابلس
وعلى الجانب الأخر أقامت السلطات التركية السبت الماضي مراسم تأبين عسكرية في أنقرة للوفد العسكري الليبي الذي لقي مصرعه في تحطم الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي اللواء محمد علي الحداد والوفد المرافق له.
وجرت المراسم في قاعدة مرتد الجوية العسكرية بأنقرة اليوم السبت، بحضور كبار القادة العسكريين من الجانبين التركي والليبي، حيث وقف الحضور دقيقة صمت، تليت خلالها آيات من القرآن الكريم والأدعية على أرواح الضحايا.
وشهدت المراسم حضورا رفيع المستوى ضم وزير الدفاع التركي يشار غولير، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي الفريق سيلتشوك بايراكتار أوغلو، وقائد القوات البرية الفريق متين توكيل، وقائد القوات البحرية الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، إضافة إلى سفير ليبيا لدى أنقرة مصطفى الجليب، وأعضاء الوفد العسكري الليبي وعائلات الضحايا.
