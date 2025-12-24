الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة في أسعار القمح الأوروبي مع تصاعد توترات البحر الأسود

القمح المستورد
القمح المستورد
18 حجم الخط

سجلت أسعار القمح الأوروبي ارتفاعا ملحوظا اليوم الأربعاء، محققة أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بمخاوف متزايدة من تصعيد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأسود، وموجة الصقيع التي تضرب المحاصيل الروسية.

 

أداء السوق في "يورونكست"

في جلسة اتسمت بضعف التداول قبيل عطلة عيد الميلاد، واصل القمح صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، حيث أغلقت بورصة "يورونكست" بباريس أبوابها مبكرا اليوم، على أن يستمر الإغلاق يومي الخميس والجمعة.

وارتفعت عقود القمح (تسليم مارس) بنسبة 0.7% لتستقر عند 190.25 يورو للطن، كما  لامست العقود مستوى 190.50 يورو، وهو الأعلى منذ 9 ديسمبر الجاري.

ونجحت الأسعار في الارتداد من أدنى مستوى سجلته الأسبوع الماضي (185 يورو)، تزامنا مع مكاسب مماثلة في "بوصة شيكاغو".

 

الحرب والطقس أبرز دوافع الارتفاع

عزا المحللون هذا الانتعاش إلى عاملين رئيسيين، الأول استهداف الموانئ، حيث أدت الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية إلى تعطيل الصادرات، مما دفع المستثمرين لتغطية مراكزهم المكشوفة قبل عطلات نهاية العام.

وأوضح المحللين، أن العامل الثاني يتمثل في المخاطر المناخية، نتيجة أثار البرد القارس في روسيا الذي تسبب في مخاوف بشأن سلامة المحاصيل الشتوية، رغم طمأنات بعض الخبراء بأن الغطاء الثلجي قد يوفر حماية كافية ضد التجمد.

هجوم على ميناء نوفوروسيسك الروسي يدفع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

انخفاض أسعار القمح المستورد وارتفاع المحلي، وهذا سعر الدقيق اليوم

تحديات المنافسة

وعلى الرغم من هذه المكاسب، حدّت قوة اليورو أمام الدولار من وتيرة الارتفاع، إذ تضعف العملة الأوروبية القوية من تنافسية القمح القادم من غرب أوروبا في السوق العالمية التي تشهد وفرة كبيرة في المعروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمح أسعار القمح أسعار القمح الأوروبي توترات البحر الأسود البنية التحتية للموانئ الأوكرانية اليورو أمام الدولار

مواد متعلقة

زراعة الفيوم تجهز حقلين إرشاديين لمحصول القمح للموسم الجديد

توصيات عاجلة من معمل المناخ لمزارعي القمح

إيطاليا ترسل مولدات كهربائية لأوكرانيا بعد الهجمات الروسية

سعر اليورو أمام الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

هجوم على ميناء نوفوروسيسك الروسي يدفع أسعار القمح لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، الجزائر تتقدم على السودان بهدف محرز في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

الأهلي يتقدم بعرض ضخم لضم الغاني دوجلاس أوسو

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد بهدف في الشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يوضح شرط بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة (فيديو)

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads