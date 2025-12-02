ترفع علم روسيا، سفينة تتعرض لهجوم في البحر الأسود

18 حجم الخط

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا.

تعرض سفينة للهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحل تركيا

وأفادت إدارة الشؤون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولجا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس".

وأشارت إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.

النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود

وأضافت إدارة الشؤون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".

يأتي ذلك بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، عن "تصعيد مقلق"، معتبرا أن "النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

